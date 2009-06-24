Прес-конференція голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василя Костицького

11:46, 24 червня 2009
Права людини
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У  четвер, 25 червня,  о 13.00  у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ  відбудеться  прес-конференція голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василя Костицького.

Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна").

Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05.

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