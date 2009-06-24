Прес-конференція голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василя Костицького

У четвер, 25 червня, о 13.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василя Костицького. Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна"). Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05. Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖ

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