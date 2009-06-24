КС почне розгляд справи про тлумачення термінів «найвищий судовий орган» і «вищий судовий орган»

У четвер, 25 червня, Конституційний Суд України у формі усного слухання розпочне розгляд справи за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган», які містяться у статті 125, терміна «касаційне оскарження», який міститься у статті 129 Конституції України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Необхідність в офіційній інтерпретації термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган» автори клопотання обґрунтовують неоднаковим їх розумінням на практиці. Як зазначено у конституційному поданні, Верховний суд України поряд із касаційним провадженням у цивільному, кримінальному судочинстві здійснює повторне касаційне провадження у господарському процесі, провадження за винятковими обставинами в адміністративному судочинстві за правилами, встановленими для касаційного провадження.

На думку народних депутатів, між касаційним провадженням і вказаними «різновидами касаційного провадження» існує суттєва різниця: останні є зовсім іншими видами провадження, не передбаченими Конституцією України. Це, як зазначено у клопотанні, «обумовлює виникнення проблем стосовно визначення суті касаційного провадження, здійснюваного вищими спеціалізованими судами, та повторної касації, виняткового провадження, що здійснює Верховний суд України».

Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що внаслідок «касаційного дуалізму», у повноваженнях вищих спеціалізованих судів та Верховного суду України мають місце випадки, коли правові позиції цих судів різняться, що «ускладнює спеціалізованим судам правозастосування».

Суддя-доповідач у справі – Петро СТЕЦЮК. Початок засідання о 10.00.

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