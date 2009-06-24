Ющенко ліквідував Державну судову адміністрацію України (оновлено)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ліквідував Державну судову адміністрацію України.

Відповідний указ Президента розміщений на його офіційному сайті.

В той же час Державна судова адміністрація України роз’яснила, що цей указ Президента Віктора ЮЩЕНКА не передбачає її ліквідацію.

За даними прес-служби ДСА, фактично йдеться про приведення нормативно-правових актів у відповідність до Конституції та Закону «Про Кабінет міністрів України».

Зокрема, відповідно до повноважень Кабінету міністрів, Постановою КМУ від 14 січня 2009 року №14 було затверджене Положення про Державну судову адміністрацію України. Цією ж Постановою КМУ передбачено, що Положення про ДСА України набирає чинності одночасно з Указом Президента «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України з питань діяльності Державної судової адміністрації України».

Таким чином, з прийняттям Указу Президента №477/2009 від 23 червня 2009 року набирає чинності Положення про Державну судову адміністрацію України, відзначили в прес-службі відомства.

Ніяких інших правових наслідків, пов‘язаних з діяльністю Державної судової адміністрації України цей Указ Президента України немає, наголошується в повідомяленні.

Державна судова адміністрація України звертає увагу, що її діяльність регулюється главою 19 Закону «Про судоустрій України» та Положенням про Державну судову адміністрацію України, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 14 січня 2009 року № 14, а також іншими нормативно-правовими актами і просить бути уважними та професійними при тлумаченні нормативних документів.