ВР визначила терміни оскарження рішень адмінсуду особами, що не були присутні на судовому засіданні

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до статей 167 і 186 Кодексу адміністративного судочинства України».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 323 народні депутатм із 435, зареєстрованих у залі.

Законом передбачено забезпечення права апеляційного оскарження рішень адміністративного суду особами, які беруть участь у справі, але не були присутні на судовому засіданні під час оголошення рішення.

У законі визначено, що у випадку, коли постанову було проголошено за відсутності особи, яка бере участь у справі, то строк подання заяви про апеляційне оскарження обчислюється з дня отримання нею копії постанови.

Закон набере чинності з 1 січня 2010 року.