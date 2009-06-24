ВР визначила терміни оскарження рішень адмінсуду особами, що не були присутні на судовому засіданні
11:54, 24 червня 2009Права людини
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Закон набере чинності з 1 січня 2010 року
Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до статей 167 і 186 Кодексу адміністративного судочинства України».
Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 323 народні депутатм із 435, зареєстрованих у залі.
Законом передбачено забезпечення права апеляційного оскарження рішень адміністративного суду особами, які беруть участь у справі, але не були присутні на судовому засіданні під час оголошення рішення.
У законі визначено, що у випадку, коли постанову було проголошено за відсутності особи, яка бере участь у справі, то строк подання заяви про апеляційне оскарження обчислюється з дня отримання нею копії постанови.
Закон набере чинності з 1 січня 2010 року.
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