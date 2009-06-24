З подачі ”Регіонів” Рада дозволила російську у судах

Верховна Рада дозволила ведення судочинства російською мовою за згодою учасників судового процесу.

За прийняття в цілому законопроекту "Про судоустрій України" (щодо судочинства державною і російською мовою) проголосували 323 депутати за 226 необхідних.

За чинним законодавством, судочинство ведеться виключно українською мовою.

Крім того, Рада надала право громадянам, які недостатньо володіють українською або російською мовою, користуватися в ході судового процесу рідною мовою й послугами перекладача.

Закон набуває чинності з 1 січня 2010 року.

Як відомо, цей законопроект був внесений на розгляд Ради ще в 2007 році депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

Українська правда