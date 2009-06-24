З подачі ”Регіонів” Рада дозволила російську у судах
12:18, 24 червня 2009Права людини
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"За" проголосували 323 депутати
Верховна Рада дозволила ведення судочинства російською мовою за згодою учасників судового процесу.
За прийняття в цілому законопроекту "Про судоустрій України" (щодо судочинства державною і російською мовою) проголосували 323 депутати за 226 необхідних.
За чинним законодавством, судочинство ведеться виключно українською мовою.
Крім того, Рада надала право громадянам, які недостатньо володіють українською або російською мовою, користуватися в ході судового процесу рідною мовою й послугами перекладача.
Закон набуває чинності з 1 січня 2010 року.
Як відомо, цей законопроект був внесений на розгляд Ради ще в 2007 році депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.
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