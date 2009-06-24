У Криму вшанували пам`ять депортованих вірмен, болгар і греків

У Криму вшанували пам`ять жертв депортації 1944 року - вірмен, болгар і греків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК, зокрема, сьогодні вранці на пероні залізничного вокзалу Сімферополя зібралися представники вірменських, болгарських, грецьких національно-культурних товариств, жителі Криму, щоб вшанувати пам`ять жертв депортації 1944 року і покласти вінки до меморіальної плити, що нагадує городянам і гостям Криму про цю скорботну подію.

Відбулася церемонія покладання вінків і квітів до пам`ятного знаку. Вінки і квіти поклали представники Верховної Ради і Ради міністрів АР Крим, Республіканського комітету АР Крим у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян.

Священик вірменської апостольської церкви Сімферополя отець Артур ГЕВОРКЯН провів поминальну службу.

Як повідомлялося, в 1944 році виселено було 11 тис. вірмен, більш як 12 тис. болгар і 14,5 тис. греків.

Крім них, у 40-х роках минулого століття з Криму були виселені представники й інших народів: у 1941 році – кримські німці; у травні 1944 року – кримські татари.