Карпачова займеться загибеллю людини у сутичці з нардепом

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА запевняє, що надасть об’єктивну і неупереджену оцінку випадку загибелі людини у сутичці з народним депутатом та правоохоронцями у Кіровоградській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час своєї щорічної доповіді в парламенті.

Н.КАРПАЧОВА повідомила, що відкрила у цій справі провадження.

За її словами, учора тіло загиблого Валерія Олійника було передано родичам.

«Вважаю, що навколо цієї справи створюється резонансна оцінка, а тому хочу неупереджено і об’єктивно розібратися з причинами смерті цієї людини», - сказала Н.КАРПАЧОВА, повідомивши, що звернулася до генерального прокурора України, прокурора Кіровоградської області та начальника кіровоградської міліції з вимогою оперативно надати їй усі матеріали щодо цього інциденту.

Також омбудсман запропонувала ВР створити спеціальну слідчу комісію і також об’єктивно розібратися з цією справою.

Як повідомлялося, 53-річний В.Олійник загинув у результаті сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області 16 червня.

За їх версією, загиблий був чи то браконьєром, чи то озброєним хуліганом, який без будь-яких причин відкрив стрілянину по машині народного депутата, а його смерть - результат необхідної самооборони.