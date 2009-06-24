Міністр юстиції Микола ОНІЩУК не бачить обґрунтованих підстав для своєї відставки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

Відповідаючи на запитання журналістів, на скільки ймовірною є відставка низки міністрів, що може призвести до неможливості виконання урядом своїх повноважень, М.ОНІЩУК зазначив, що питання повноважності уряду врегульоване законом про Кабінет міністрів.

За його словами, якщо виникнуть такі обставини, що уряд виявиться неповноважним, то Конституція України зобов’язує Верховну Раду поновити повноважність уряду. М.ОНІЩУК додав, що якщо буде ухвалене рішення про відставку необхідної для неповноважності уряду кількості міністрів, то тоді відповідні питання мають бути розглянуті.

Відповідаючи на запитання журналістів, на скільки ймовірною є його відставка з посади і чи є для цього підстави, міністр зазначив, що кожен народний депутат має право внести на розгляд парламенту відповідний проект постанови. Разом з тим, М.ОНІЩУК підкреслив, що не бачить жодних обґрунтованих підстав, щоб ставити питання про його відставку.