У Запоріжжі заборонили «публічні» служби в багатолюдних місцях

Запорізькі чиновники заперечують проти того, щоб різні релігійні організації влаштовували фестивалі і масові свята на центральній площі Запоріжжя, а також в місцях масового скупчення людей в районах обласного центру. Про це повідомляє Репортер.

Зокрема, на засіданні Запорізького виконавчого комітету голова Комунарськой райдержадміністрації Запоріжжя Юрій ПЕЛИХ повідомив, що в одному з парків його району віруючі збираються провести «публічну» службу.

«Жителі району категорично проти того, щоб на день Конституції в парку віруючі проводили свої заходи. Я підтримую людей і теж заперечую проти подібних заходів», - сказав Пелих.

Як повідомляє видання, члени виконкому повністю підтримали керівника району і не дозволили релігійним організаціям проводити свої свята на центральній площі Запоріжжя. Замість цього віруючим порадили вибрати інші місця - наприклад, площа Вознесенську.

Більше того, члени виконкому вирішили в майбутньому рекомендувати всім релігійним організаціям проводити свої заходи ... на трасі, в районі місцевого Авторинку.