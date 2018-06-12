Дмитро Гнап: Ми навчили людей відстоювати свої права

Схоже, одне з головних досягнень помаранчевої революції - це громадянські ініціативи, які виникли на хвилі протидії влади. Останніми роками "бєспрєдєлу" часто протистоять не партії та рухи, складні структури з їх продажною верхівкою і бюрократичним апаратом, а ситуативні об`єднання небайдужих громадян. Характерно, що ці групи майже завжди більш ефективні у справі відстоювання своїх прав, ніж традиційні об`єднання партійного типу. Такою була «Пора» у найкращі свої часи, таким залишається «Збережемо старий Київ». Таким же виявився КПД - Комітет Прямої Дії, який виступає проти практики блокування коліс за неоплачене паркування. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі інтерв`ю з Дмитром Гнапом, головою Комітету Прямої Дії.

- Дмитре, хто ви і чого домагаєтеся?

- Наш комітет засновано людьми, які розуміють, що встановлення блокираторів і подальше вимагання грошей за їх зняття є незаконним, і які виступають проти такої практики.

- Розкажіть докладніше передісторію питання.

- Усе почалося ще в далекому 2002 році, коли Київрада прийняла Рішення від 26 вересня 2002 року N 47/207, затвердивши в ньому «Правила паркування транспортних засобів». Цей документ передбачав блокування коліс за паркування в недозволеному місці. Однак кілька років цей документ був чистою формальністю, а в 2006 році вже нова Київрада під керівництвом Леоніда Черновецького почала активну практику блокування коліс.

- Ви вважаєте, що це незаконно?

- Так вважаємо не тільки ми. Про те, що це незаконно, прекрасно знають і депутати Київради. Практика блокування коліс порушує Конституцію України, Кодекс про адміністративні правопорушення, Закон про місцеве самоврядування, Закон про столицю. Справа в тому, що ніхто не має права: ні київська влада, ні підлеглі їм комунальні підприємства - позбавляти вас можливості користуватися своєю власністю - автомобілем. Відповідно до Конституції України, право на це мають тільки правоохоронні органи за рішенням суду.

- Ким здійснюється блокування?

- Працівниками комунального підприємства «Київтранспарксервіс». Свого часу в Києві орудували близько тридцяти бригад підприємства, які блокували колеса по всьому місту. У них був план - заблокувати і розблокувати одинадцять коліс в день і принести в касу виручку від цього. Все, що діставалося окрім цього, йшло в кишеню блокувальникам. А це дуже великі суми. Кожне розблокування коштує від ста до трьохсот гривень залежно від району.

- Коли був організований ваш рух?

- Ми почали свої акції більш ніж півроку тому, об`єднавшись на основі автоклубів. Нам на «гарячу лінію» дзвонили люди, які просили допомоги. Ми, група активістів з п`ятнадцяти чоловік, виїжджали на місця, консультували людей по телефону.

- Що ви рекомендуєте робити, коли блокувальник просить у людини гроші?

- Діяти тільки відповідно до закону. Як відомо, у самому Рішенні N 47/207 «Про встановлення Правил благоустрою території, паркування транспортних засобів» (це повна назва документу) є пункт, який говорить, що у випадку, якщо ви відмовляєтеся платити за зняття блокиратора, на вас складається акт про порушення порядку паркування. Ось, пункт 7.5: «Розблокування транспортного засобу здійснюється за умови повної сплати водієм збору та послуг за паркування і виконані роботи з блокування і розблокування коліс…». Але: «У разі відмови водія від сплати зазначених вище коштів оператор в присутності понятих складає акт про порушення водієм встановленого порядку паркування, вказує розмір збору та послуг за паркування, виконані роботи з блокування та розблокування транспортного засобу, після цього проводиться розблокування коліс. Акт направляється до суду для стягнення зазначених вище коштів з порушника в примусовому порядку». Цим пунктом ми і пропонуємо скористатися.

- Яким чином?

- У своїх листівках ми пропонуємо покрокові дії. Отже, зауваживши блокиратор на колесі свого автомобіля, знайдіть працівників «Київтранспарксервісу» (вони зазвичай сидять неподалік «у пастці» в автомобілі з відповідним написом). Посилаючись на п. 7.5. Рішення N 47/207 Київради заявите про відмову оплачувати послуги по розблокуванню колеса і вимагайте складання акту. У всіх блокувальників є в наявності товсті пачки актів, якими вони майже не користуються через невелику інформованість водіїв і негласний наказ керівництва вибивати гроші на місці. У разі відмови поясніть, що ви знаєте свої права і вважаєте дії блокувальників незаконними. Якщо і це не допомагає, то почніть викликати патруль міліції за телефоном «02». Останнє діє безвідмовно.

Для складання акту блокувальнику необхідно запросити двох понятих. І він, звичайно, відмовиться їх шукати. Допоможіть йому в цьому. Ви можете запросити своїх колег або друзів, які, можливо, знаходяться неподалік. Добре допомагає, якщо ви поясните суть проблеми і можливість її вирішення іншим водіям, чиї машини заблоковані поруч. Словом, після складання акту, вимагайте негайно розблокувати колеса автомобіля. Після цього вирушайте по своїх справах.

- ... І чекайте повістки до суду?

- Скоріш за все, вам ця повістка навіть не прийде. Але якщо таке все ж станеться, підготуйте для судді наступні документи: Конституцію України, Кодекс України про адміністративні правопорушення ст.152, 159, 182, Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 26, Закон «Про столицю України - місто-герой Київ» ст. 22 ... З кількох десятків звернень до суду проти автовласників за фактом блокування коліс «Київтранспарксервіс» не виграв жодного. Адже гроші, які «Київтранспарксервіс» намагається брати з людей, - це навіть не штраф, а оплата за ... «послугу».

- Чого ви домоглися з тих пір, як ведете вашу боротьбу?

- Майже тисяча водіїв заощадили свої двісті гривень - порахуйте, які це гроші. Хоча, звичайно, це дрібниці у порівнянні з тим, що ми протистояли черговому свавіллю влади. І якщо раніше блокувальники поводили себе дуже нахабно і часом без нашого прямого втручання в суперечку водій не перемагав, то тепер вистачає одного дзвінка, щоб автомобіль було розблоковано.

А в квітні цього року міністр юстиції Микола Оніщук видав лист, в якому визнав, що правила паркування транспортних засобів та, зокрема, блокування транспортних засобів, які прийняті Київрадою, не відповідають зазначеним нормам Конституції України, Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про дорожній рух". Що й було потрібно довести, про що ми постійно писали в своїх листівках. Після цього листа випадки незаконного блокування взагалі практично припинилися.

- Ви навчили людей не платити за паркування.

- Ні. Ми навчили людей відстоювати свої права, а це головне.

Семен Каховський