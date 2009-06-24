В Україні знищено ринок україномовних друкованих ЗМІ

Ряд народних депутатів та редакторів україномовних друкованих видань звертаються до Президента України, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради з проханням запобігти "цілеспрямованому витісненню української мови з ринку преси за допомогою маніпулятивних технологій".

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві, яку, зокрема, підписали народні депутати Олесь ДОНІЙ, Віктор УКОЛОВ, директор Фонду демократичних ініціатив Ілько КУЧЕРІВ та інші.

Як зазначають автори звернення, "ситуація, що склалася на ринку ЗМІ в Україні, викликає щонайменше відвертий подив і стурбованість”.

Як стверджується у зверненні, “в країні, де, згідно з останнім переписом населення, понад 30 мільйонів людей назвали своєю рідною мовою українську, фактично повністю знищено ринок загальнонаціональних україномовних друкованих ЗМІ. На сьогодні в державі із 46-мільйонним населенням українською мовою не видається жодного всеукраїнського розважального чи спортивного видання, жодного жіночого, комп’ютерного чи автомобільного журналу. Жоден зі світових брендів, які прийшли в Україну, також не видається українською мовою".

В документі наголошується, що "в останньому оприлюдненому рейтингу дослідницької організації TNS Ukraine, котра є монопольним «розподільником» рекламних коштів на ринку друкованих ЗМІ, представлене 1 (одне!) україномовне видання серед майже 100 російськомовних".

На переконання авторів звернення, таким чином "порушується основне право громадянина України, зафіксоване в Конституції, – отримувати в Україні інформацію українською мовою".

Виходячи з викладеного, народні депутати та представники ЗМІ вважають, що "Держава і суспільство не мусять толерувати таку ситуацію... Врешті-решт, ідеться про втрату країною свого суверенітету".

"Ми вимагаємо негайних рішучих кроків, які гарантуватимуть рівноправне функціонування україномовної преси та доступ до неї громадян на всій території України, а також забезпечення виконання Закону «Про мови в Україні», - підкреслюється у зверненні.