Сьогодні під стінами Кабміну і ВР горілка лилася ріками

Сьогодні в Києві під стінами Кабінету міністрів і Верховної Ради України виробники алкогольних напоїв провели акцію протесту проти різкого підвищення акцизів на алкоголь. Про це агентству УНІАН повідомив учасник акції протесту.

На мітинг приїхали трудові колективи 10 українських підприємств - як виробників алкогольних напоїв, так і спиртової галузі, з усіх регіонів України. Всього в акції протесту взяли участь понад тисяча представників трудових колективів вітчизняних підприємств, сказав учасник акції.

Протести викликані тим, що 1 липня набирає чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань акцизного збору", який передбачає збільшення з 1 липня ставок акцизного збору на етиловий спирт на 58%, - до 34 грн. за 1 літр.

До учасників акції вийшли представники Верховної Ради України, яким було передано пакет документів, у тому числі й вимога відстрочити підвищення акцизів на алкоголь і зробити його поетапним. Представники Кабінету міністрів не вийшли на зустріч із учасниками акції.

У ході акції люди демонстративно виливали легально вироблену алкогольну продукцію на асфальт на знак того, що через підвищення акцизів галузь зупиниться і цю продукцію витіснить тіньовий алкоголь.

Як повідомляв УНІАН, за розрахунками Асоціації виробників алкоголю «Укрводка», внаслідок падіння купівельної спроможності населення виникнуть проблеми з обіговими коштами у підприємств, збільшення ставки акцизного збору призведе до падіння легального виробництва продукції на 53-90%. Підприємства будуть вимушені зупинитися щонайменше на 2-3 місяці.

За розрахунками експертів, збільшення акцизу призведе до значного подорожчання продукції – так, вартість пляшки 0,5 літра горілки навіть у нижньому ціновому сегменті перевищуватиме 20 грн.

При цьому, на думку фахівців, падіння обсягів споживання легально виробленого алкоголю призведе до катастрофічного скорочення бюджетних відрахувань.

Павло КЛИМЕЦЬ, народний депутат України, який вийшов підтримати мітингувальників, так прокоментував цю ситуацію: «Згадаєте мої слова, це знають усі основні гравці галузі: 2-3 місяці надходжень від лікеро-горілчаних виробів не буде взагалі. Чому? Тому що населення навряд чи витримає – особливо перші місяці – шоковий удар цін».

Демонстранти запевнили, що в разі подальшого ігнорування проблем галузі з боку влади, вони вдаватимуться до активніших заходів боротьби за виживання - як перед Кабміном, так і по всій країні, де знаходяться підприємства галузі.