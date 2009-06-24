За останні десять місяців в полоні у піратів було 60 українців

17:30, 24 червня 2009
Права людини
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Дані Карпачової

За останні десять місяців піратами було захоплено понад 60 українських моряків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА сьогодні під час щорічної доповіді в парламенті.

Вона нагадала, що лише вчора вночі було звільнено українських моряків судна «Марафон», але один із них – батько трьох дітей – загинув під час захоплення судна піратами 7 травня. Н.КАРПАЧОВА підкреслила, що 27 українських моряків і зараз продовжують перебувати в піратському полоні «у жахливих умовах не тільки 60 градусів пекла, але й під постійною загрозою життю».

За словами омбудсмана, під час розв’язання питань, пов’язаних із визволенням українців з піратського полону, необхідні скоординовані дії як судновласників, так і вантажовідправників, але під контролем держави.

Н.КАРПАЧОВА подякувала народним депутатам Миколі КАТЕРИНЧУКУ (фракція НУ-НС), Валерію КОНОВАЛЮКУ (фракція Партії регіонів) та Ігорю ШАРОВУ (фракція Блоку Литвина) за підтримку і допомогу у вирішенні питань, якими займався Уповноважений з прав людини, в тому числі щодо звільнення українців із піратського полону.

Н.КАРПАЧОВА наголосив на необхідності прийняття Верховною Радою основних засад державної міграційної політики України та створення потужної державної міграційної служби.

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