25 червня - 11-00- В Антимонопольному комітеті України відбудуться слухання, присвячені публічному обговоренню та врегулюванню проблемних питань функціонування сфери платних послуг вищих навчальних закладів. Зокрема, це стосується приведення до економічної обґрунтованості вартості навчання студентів та усунення неправомірних вимог з договорів щодо надання освітянських послуг. Засідання відбудеться під головуванням в.о. Голови Комітету Олександра Мельниченка (вул. Урицького, 45, 4-й поверх, зала засідань). Потрібна акредитація. Телефони: 251-62-91 та 251-62-90, pr@amc.gov.ua до 19-00 24 червня.