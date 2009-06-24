2 липня у Львівському прес-клубі реформ за адресою: м.Львів, пр.Шевченка, 11 відбудеться круглий стіл «Реформування пільг і привілеїв в Україні – наближення до європейських стандартів».

Круглий стіл має на меті обговорення представниками неурядових організацій та представниками органів влади напрямків реформування пільг та привілеїв.

У рамках круглого столу обговорюватимуться такі питання:

- чинна система пільг та її основні проблеми, чи можна взагалі говорити про «систему» пільг та системні підходи до її формування в Україні;

- проблеми застосування пільг окремих категорій громадян (виступи НУО, які представляють інтереси різних пільгових категорій чи працюють із ними, зокрема інвалідів, жінок, сімей з дітьми, студенти, молодь, чорнобильці, транспортні пільги), контроль та облік пільг (виступи органів влади, які відповідальні за соціальне забезпечення),

- політичні, соціальні, економічні, міжнародні причини та наслідки проблем пільгового забезпечення в Україні,

- презентація та обговорення результатів досліджень громадськими організаціями системи пільг та її проблем,

- обговорення можливих напрямків реформування пільг в Україні, в тому числі можливості скасування незастосовуваних пільг, або таких, щодо яких відсутнє фінансування, заміна на адресну допомогу, натуральні форми допомоги, досвід інших країн, можливості участі НУО у цьому процесі.

Для участі у круглому столі потрібно подати зголошення на скриньку pilga@lawngo.net до 1 липня 2009 р.

Запрошуються до участі та дискусії організації із інших областей України, які мають досвід участі у дослідженні системи пільг та її реформуванні на всеукраїнському та місцевому рівнях, досвід представлення та захисту інтересів своїх цільових груп щодо застосування існуючих пільг, мають сформовані пропозиції. Для учасників, які хочуть виступити доповідачами, слід подати зголошення із вказівкою назви доповіді, імені учасника та посади в організації, яку від представляє. Організатори покривають транспортні витрати учасникам із інших областей.

Круглий стіл проводиться в рамках проекту «Реформування пільг і привілеїв в Україні – наближення до європейських стандартів», що реалізується Центром громадської адвокатури за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».