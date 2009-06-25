Онопенко: Суддям не вистачає грошей

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО заявляє про вкрай низький рівень фінансування судової системи, у зв’язку з чим деякі суди вже змушені зупиняти свою роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я вам скажу страшну річ: сьогодні деякі, навіть апеляційні, суди зупиняють свою діяльність», - сказав В.ОНОПЕНКО.

За його словами, суди не мають коштів для проведення процесів, доставки підсудних, відправлення кореспонденції, оплати за комунальні послуги, тобто на будь-які процесуальні дії.

«Мова не йде про путівки на курорт, а просто на видатки, на елементарні процесуальні речі для діяльності судів», - наголосив голова ВСУ.

Він також повідомив, що сьогодні судді отримують «голу» зарплату без будь-яких премій і надбавок.

В.ОНОПЕНКО поінформував, що цього року судова система профінансована на рівні 10-15%. Разом з тим, раніше щорічне фінансування здійснювалося на рівні 40-50% від потреб судів.

За словами В.ОНОПЕНКА, через низький рівень фінансування судді змушені просити тих, хто до них звертаються, купувати папір, конверти, марки та інші необхідні речі за власні кошти, а інвалідам чи людям похилого віку судді купують такі речі за свою заробітну плату.

Голова ВСУ зауважив, що суддям заборонено страйкувати, але суди вже зупиняються самі по собі. «Тобто у такий неприродний спосіб виходить, що суди страйкують, не оголошуючи страйк, бо потрібно якось виживати», - сказав В.ОНОПЕНКО.

За його словами, така ситуація змушує суддів «або йти до олігархічних угруповань, або до місцевої влади з протягнутою рукою». Але у цих випадках, зазначив він, судді стають заручниками ситуації і говорити про залежність чи незалежність суддівського корпусу при цьому дуже складно.

«На рівні 40-50% можна було б і профінансувати», - вважає В.ОНОПЕНКО.