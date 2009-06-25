У Верховному суді підтримують безстрокове призначення суддів

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО підтримує ініціативу про безстрокове призначення суддів на посади за умови законодавчого врегулювання їхньої відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні відповідаючи на запитання журналістів.

В.ОНОПЕНКО зауважив, що безстрокове призначення суддів на посади існує в багатьох країнах світу. «Це гарантія діяльності і незалежності суду, самостійності суддів», - додав він.

Інша справа, сказав голова ВСУ, що в українських реаліях є судді і не тільки судді, які навмисно порушують присягу і закон. За таких умов, додав він, можна говорити про певний випробувальний термін, наприклад 5 років, перед безстроковим призначенням судді на посаду. Разом з тим він сказав: «Лише життя може показати, наскільки це потрібно робити».

В.ОНОПЕНКО особисто підтримує ініціативу щодо безстрокового призначення суддів, запропоновану Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ у його проекті змін до Конституції, але за умови, що на законодавчому рівні буде чітко виписано відповідальність судді за порушення законодавства. Також, на його думку, потрібна ефективна робота Вищої ради юстиції і кваліфікаційних комісій, що дозволить за певних умов звільняти суддю з посади.

«Безстроково – це не означає, що до 65-ти років чи пожиттєво. Це означає, що можна в будь-який час звільнити суддю за умисне порушення ним чинного законодавства», - сказав голова ВСУ.

Разом з тим він зазначив, що, з іншого боку, суддя повинен мати право захищатися також у суді, якщо вважає, що його незаконно звільнили.

«Повинні працювати демократичні принципи права», - зазначив В.ОНОПЕНКО.