Правозахисники вимагають звільнити білоруського опозиціонера Коктиша

Ряд українських правозахисних організацій вимагають від генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА та Президента Віктора ЮЩЕНКА звільнити із Сімферопольського СІЗО 29-річного білоруського опозиціонера Ігоря КОКТИША, якого можуть екстрадувати до Білорусії “за сфабрикованою кримінальною справою і там стратити”.

Відповідне звернення сьогодні на прес-конференції в УНІАН оголосив координатор молодіжного руху "Молодіжне товариство прав людини" Віктор БОНДАР.

За його словами, на підтримку І.КОКТИША зібрано більше 70 підписів представників правозахисних організацій України, в тому числі є лист від організації "Міжнародна амністія".

У свою чергу президент Інституту державності і демократії Іван ЛОЗИНСЬКИЙ, підтримуючи звернення правозахисників, сказав: "Звертаюся до вищого керівництва держави - відкладіть свої чвари напередодні президентських виборів і зверніть увагу на долю конкретних людей".

За словами дружини І.КОКТИША, громадянки України Ірини ТЮТЮНИК, її чоловік у Білорусі був одним із лідерів молодіжного неформального руху. Коли влада цієї країни відчула небезпеку для себе з боку цього руху, проти І.КОКТИША, стверджує І.ТЮТЮНИК, було сфабриковано кримінальну справу за обвинуваченням у вбивстві, але суди двох інстанцій не знайшли достатньо доказів і звільнили його з-під варти. У 2002 році І.КОКТИШ переїхав до України, отримав дозвіл на проживання і одружився, втім, статусу біженця українська сторона йому не надала, не пояснивши, з яких підстав, зазначила вона. У той же час, коли І.КОКТИШ на останніх президентських виборах в Білорусі відкрито підтримав опозиційного кандидата Олександра МІЛІНКЕВИЧА, кримінальну справу було поновлено Верховним судом Білорусі. Більше того, як з’ясувалося пізніше, І.КОКТИШ розшукувався з 2002 року тамтешніми правоохоронцями і був затриманий у Севастополі 27 червня 2006 року групою невідомих осіб у цивільному, після чого поміщений до СІЗО в очікуванні екстрадиції.

За словами І.ТЮТЮНИК, серед осіб, які затримували її чоловіка, він впізнала полковника білоруської міліції, який неодноразово брав участь в розгоні мирних демонстрацій в Мінську.

У свою чергу представник І.КОКТИША в Європейському суді з прав людини Айгуль МУКАНОВА поінформувала на прес-конференції, що її довіритель у скарзі просить ЕС не допустити його екстрадиції до Білорусі, у якій єдиній із країн Європи є смертна кара, зобов’язати Україну звільнити його із СІЗО тощо.

За словами А.МУКАНОВОЇ, відповідно до міжнародних норм, країна, в якій заборонена смертна кара, не має права екстрадувати людину до країни, де така кара існує. Крім того, в Україні немає законодавчих норм, які б дозволяли тримати під вартою людину, яка очікує екстрадиції. А тому, зазначила юрист, українська сторона порушує права людини.

А.МУКАНОВА також повідомила, що Європейський Суд наразі заборонив Україні екстрадувати І.КОКТИША до винесення рішення за його скаргою. У контексті цього правозахисник нагадала, в Євросуді вже розглядаються 10 аналогічних справ до України від 4 білорусів і 6 казахів.