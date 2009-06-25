Ющенко закликає поновити розслідування вбивства за участю депутата

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від правоохоронних органів поновити слідчі дії у справі розслідування резонансного вбивства жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника, незважаючи на ранги, фінансові статки потенційних злочинців, а також політичні сили, які їх захищають.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це на брифінгу в Секретаріаті Президента України повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

«Розслідування злочину, у скоєнні якого підозрюють народного депутата України, а також керівників органів прокуратури та МВС Голованівського району, відбувається у закритому режимі і породжує ще більшу кількість запитань», - наголосила вона.

Як зазначила І.ВАННИКОВА, «з огляду на коментарі міністра МВС та інших високопосадовців складається загальне враження, що мета МВС закрити справу, замість її оперативного розкриття та притягнення винних до відповідальності».

Прес-секретар глави держави зауважила, що політична безвідповідальність, продемонстрована в ситуації із вбивством В.Олійника, є свідченням глибокої корумпованості силових структур, органи, покликані служити інтересам народу, сьогодні приватизовані політичними силами і фактично перетворені на партійні охоронні служби.

«Однією з причин, яка дозволяє чиновникам уникати відповідальності за скоєні злочини та породжувати правовий безлад у країні, є депутатська недоторканість. Вона відкриває для потенційних та реальних злочинців шлях до високих державних посад і ставить їх понад законом, а тому має бути скасована», - передала І.ВАННИКОВА позицію Президента.

Як повідомлялося, 53-річний В.Олійник загинув у результаті сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області 16 червня. За їхньою версією, загиблий був чи то браконьєром, чи то озброєним хуліганом, який без будь-яких причин відкрив стрілянину по машині народного депутата, а його смерть - результат необхідної самооборони.

Натомість, односельці В.Олійника - жителі села Грушки Кіровоградської області - називають цю подію "полюванням на живу людину".

Як пише газета «Сегодня» від 23 червня, за інформацією селян, «ЛОЗІНСЬКИЙ говорить, що вони з машини побачили підозрілу людину біля лісопосадки і покликали її, а той, мовляв, вистрілив. Але подивіться: від дороги, де їхав депутат з друзями, до тієї посадки, де йшов Валера, зо триста метрів. Це ж як голосно кричати треба було?». Односелець Олексій упевнений, що все було інакше. За його словами, за лісом починаються мисливські угіддя В.ЛОЗІНСЬКОГО. «Побачили чоловіка, який бродить поряд з його землею. ЛОЗІНСЬКОГО тут усі господарем називають... От і вирішила компанія його, мабуть, провчити нахабу, поганяти по полю, як зайця», - продовжує житель Грушок. У райлікарні, куди, за версією народного депутата, доставили живого, трохи пом`ятого порушника, газеті взагалі заявили, що їм доставили труп. «Мертвий чоловік був у наручниках, на його тілі ми налічили дев`ять вогнепальних поранень, при цьому - відкритий перелом ноги, поламані ребра і ключицю. Тільки благаю, не пишіть мого прізвища!» - попросив видання один зі співробітників Голованівської райлікарні.

Прокуратура Кіровоградської області станом на 24 червня утримується від нових коментарів у справі загибелі В.Олійника.