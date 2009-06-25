30 червня 2009 року Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні проводять громадські слухання щодо законопроекту «Про протидію торгівлі людьми»

Учасники слухань – представники центральних органів виконавчої влади, Верховної Ради України та громадських організацій – обговорюватимуть законопроект, спрямований на забезпечення комплексного підходу до протидії торгівлі людьми в Україні.

Спираючись на міжнародні стандарти і кращі практики регіону ОБСЄ, законопроект пропонує систему механізмів із запобігання торгівлі людьми, боротьби з цим та пов’язаними злочинами, а також допомоги постраждалим. Серед нововведень, запропонованих законопроектом, - створення механізму Урядового уповноваженого для посилення міжвідомчої координації зусиль та виділення адекватних ресурсів для протидії торгівлі людьми, а також незалежного механізму моніторингу; введення відповідальності за свідоме використання результатів експлуатації постраждалих від торгівлі людьми і відповідальності юридичних осіб; розбудова сталої державної системи допомоги українцям, іноземцям та особам без громадянства, які стали жертвами торгівлі людьми.

Захід відбудеться о 10:30 за адресою: вул. Госпітальна, 4, зал «Венеція» готелю «Русь» (ст. м. "Палац спорту").

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