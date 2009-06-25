Тарас Чорновіл погодився на ексгумацію тіла свого батька

Народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ вирішив погодитись на ексгумацію тіла свого батька, лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола для проведення додаткового розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

За словами Т.ЧОРНОВОЛА, попри серйозні сумніви він вирішив, що на ексгумацію треба погодитись. Депутат зазначив, що вже надав відповідну згоду Генеральній прокуратурі.

«Рішення для мене було непростим», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ, додавши, що зробив це з метою проведення додаткового об’єктивного розслідування загибелі В.Чорновола.