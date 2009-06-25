Кабмін створив міграційну службу при МВС України

Кабінет міністрів України створив міграційну службу при Міністерстві внутрішніх справ України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, виступаючи на форумі Crans Montana.

«На останньому засіданні уряду у середу було схвалено рішення про створення міграційної служби при МВС України», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У розмові з українськими журналістами після виступу на форумі міністр зазначив, що на сьогодні в Україні фактично немає органу, який контролює міграцію.

При цьому, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, у зв’язку з тим, що прикордонна служба не передає МВС талончики карток реєстрації іноземців, що прибувають до України, він не може навіть сказати, скільки легальних мігрантів перебуває на території України.

Міністр також висловив сподівання, що цього разу Президент України не заветує рішення уряду, як робив це двічі посповіль.

«Президент двічі накладав вето. Сподіваюсь, що зараз цього не буде. Ми врахували всі його вимоги, створили центральний орган влади, що, з моєї точки зору, не зовсім правильно, бо зменшує централізацію МВС», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, створення центрального органу влади в управління міграцією є однією з вимог Євросоюзу, в тому числі в переговорах щодо переходу до безвізового режиму.