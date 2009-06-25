Рада посилила захист мешканців забруднених радіацією регіонів
«За» проголосували 367 нардепів
Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок і об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами”.
Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 367 із 433 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.
Даним законом вносяться зміни до Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.
Населення територій, на яких розміщуються підприємства з видобування і переробки уранових руд, ядерні установки, об`єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, має право на соціально-економічну компенсацію ризику від їхньої діяльності, у тому числі на:
використання частини коштів, що інвестуються в будівництво підприємства з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок і об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на будівництво об`єктів соціального призначення;
створення і підтримання у справному стані спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі захисних споруд, що використовуються під час аварій, забезпечення препаратами стабільного йоду;
пільги з оплати за спожиту електричну енергію за тарифом, що встановлюється відповідно до Закону України “Про електроенергетику” для населення, яке постійно проживає у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій;
виконання заходів з поліпшення умов проживання та праці громадян, які мешкають на означених територіях, за процедурами, встановленими Кабінетом міністрів України.
Напрями і порядок надання соціально-економічної компенсації ризику, а також визначення адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюються заходи соціально-економічної компенсації ризику, встановлюються Кабінетом міністрів України, окремо для кожного ліцензіата.
Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, здійснюється зі спеціального фонду державного бюджету України за рахунок збору (обов’язкового платежу) на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.
Платниками збору (обов’язкового платежу) є підприємства з видобування і переробки уранових руд, експлуатуючі організації (оператори) ядерних установок, а також підприємства, які є замовниками будівництва таких установок (об’єктів).
Перерахування коштів збору (обов’язкового платежу) на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення здійснюється платником збору щомісячно, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом міністрів.
Експлуатуючі організації (оператори) ядерних установок сплачують збір (обов’язковий платіж) на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, в таких розмірах:
1% обсягу реалізації електроенергії, що виробляється на атомних електростанціях України, за відповідний період (без урахування ПДВ);
за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах - у розмірі, встановленому Кабінетом міністрів, що визначається як величина відрахувань за одиницю відпрацьованого ядерного палива, що передається на зберігання.
Обсяг відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, враховується при визначенні тарифу на електроенергію.
Підприємства з видобування і переробки уранових руд сплачують збір (обов’язковий платіж) на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, у розмірі, встановленому Кабінетом міністрів, що визначається як величина відрахувань за одиницю реалізованої кінцевої продукції (без урахування ПДВ).
Обсяг відрахувань підприємств з видобування і переробки уранових руд на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, враховується при визначенні ціни кінцевої продукції.
Розмір збору (обов’язкового платежу) на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, при будівництві нових підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок встановлюється Кабінетом міністрів окремо для кожного об’єкта на підставі пропозицій органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади за погодженням із замовником будівництва. Зазначені кошти враховуються в кошторисі будівництва нових об’єктів. Перерахування здійснюється пропорційно до освоєних капітальних інвестицій.
Крім того, визначено порядок і умови використання коштів збору (обов’язкового платежу) на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.