26 червня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Системне дослідження свідчить про системний характер корупції в українському судочинстві”, присвячена презентації аналітичного дослідження та соціологічного опитування щодо корупції у сфері дізнання та досудового слідства, при здійсненні кримінального, цивільного, господарського та адміністративного судочинства, що проводилося в рамках антикорупційного проекту UPAC РЄ та ЄС. Учасники: Андрій Співак, Представництво ЄК в Україні; Роман Шлапак, керівник спільного проекту РЄ та ЄС “Підтримка належного урядування: проект протидії корупції у Україні (UPAC)”; Руслан Рябошапка, директор департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики; Михайло Буроменський, президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень; Олександр Сердюк, керівник аналітичного центру Інституту прикладних гуманітарних досліджень; Ігор Шеховцов та Сергій Сиротенко експерти Інституту прикладних гуманітарних, Ірина Подкуркова, експерт, МАКонсалтинг. Питання: Який вид судочинства вважається найбільш корумпованим в Україні?; Які корупційні практики найбільш поширені в кожному з видів судочинства? тощо (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.