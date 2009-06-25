30 червня - 11-00- Відбудеться презентація проекту ЄС «Громадянська ініціатива на захист економічних та соціальних прав», який виконується Творчим центром ТЦК та Інститутом громадянського суспільства. Проект спрямований на залучення громадян до планування територій сільських громад і здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу. ( “Українські новини”, вул. Еспланадна 20). Телефон: (044) 574 6411 , e-mail: shutov@ccc.kiev.ua.