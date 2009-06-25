Депутати прийняли проект закону про захист персональних даних

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону «Про захист персональних даних».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 252 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом пропонується заборонити обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні погляди, релігійні або філософські переконання, членство у політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

У законопроекті передбачені норми про накопичення, зберігання і поширення персональних даних. Також передбачено, що доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

Також передбачено, що порушення законодавства України про захист персональних даних тягне за собою відповідальність.

Законопроекті передбачено, що передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, здійснюється лише за умов належного захисту таких даних та за наявності відповідного дозволу.