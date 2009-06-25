У Києві журналістів відганяли сльозогінним газом

Причиною перешкоджання роботі знімальних груп СТБ і „Закритої зони” є неналежна реакція влади на подібні випадки, заявляє Київська незалежна медіа-профспілка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі профспілки, «сьогодні сталися дві події, коли проти журналістів застосували сваволю. За попередніми даними, група телеканалу СТБ Олександра МІТІНА і Олександр КУБРИЦЬКИЙ знімали репортаж біля річкового порту. З будинку порту повиходили якісь люди і забрали мікрофон. Журналістів із „Закритої зони”, за попередніми даними, охоронці адміністративної будівлі КП „Київська фармація” бризкали сльозогінним газом».

Голова Комітету Київської незалежної медіа-профспілки Юрій ЛУКАНОВ констатує, що такі дії по відношенню журналістів трапляються не вперше.

„Причиною такої поведінки, - вважає він, - стає неналежна реакція влади на факти перешкоджання роботі журналістів. До сьогоднішнього дня не покарані міліціонери, які у жовтні минулого року пасивно спостерігали, як було завдано шкоди трьом журналістам, а одному з них навіть зламали руку під час акцій протесту проти незаконної, на думку протестувальників, забудови на вулиці Первомайського в Києві. Та особа, яка ламала руку, досі перебуває у розшуку, хоча її фотографія обійшла ледь не всі газети України. На наші вимоги вживати заходів ми отримуємо від міліції і прокуратури відписки. У нових випадках ми будемо добиватися відповідної реакції. Але, здається, самих лише листів замало. Журналістам пора проводити якусь акцію протесту”.