Генпрокуратура забрала собі справу про вбивство на Кіровоградщині

Кримінальну справу про вбивство мешканця Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника направлено для організації подальшого розслідування до Головного управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі генпрокуратури, зазначивши, що відповідну справу, порушену за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть В.Олійника (ч.2 ст. 121 ККУ), направлено за за вказівкою виконувача обов’язків генерального прокурора Віктора КУДРЯВЦЕВА.

У справі створено оперативно-слідчу групу, до складу якої включено працівників центральних апаратів СБУ та МВС України.

Крім того, наказом виконувача обов’язків генпрокурора України прокурора Голованівського району Євгена ГОРБЕНКА із займаної посади звільнено.

До Кіровоградської області з метою здійснення контролю за проведенням слідчих дій у справі виїхав заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН, який завтра, 26 червня, о 10.30 у приміщенні прокуратури Кіровоградської області (м. Кіровоград, вул. Велика Пермська, 4) проведе брифінг для представників засобів масової інформації, повідомили у прес-службі.

Як повідомлялося, 53-річний В.Олійник загинув у результаті сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області 16 червня.

Сьогодні, 25 червня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив передати справу про вбивство В.Олійника Генеральній прокуратурі.

Також Президент доручив генеральному прокурору до 18.00 сьогоднішнього дня, 25 червня, створити оперативно-слідчу групу, до складу якої б увійшли працівники центрального апарату Генеральної прокуратури, МВС.

Він також звернувся до генерального прокурора призначити по даній справі спеціального прокурора, який буде здійснювати нагляд за ходом розслідування цієї справи та щоденно доповідати про результати.

Також В.ЮЩЕНКО просить генерального прокурора звільнити із займаних посад прокурорів Кіровоградської області та Голованівського району.

Окрім того, Президент просить керівництво МВС звільнити із займаних посад начальника Кіровоградського обласного УМВС, керівника районного відділу і здійснити відповідні службові розслідування.