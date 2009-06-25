В Україні немає політичної волі для викорінення катування в міліції

В Україні немає політичної волі для викорінення катування та жорстокого і принижуючого людську гідність поводження в міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ.

«Це системна проблема, у вирішенні якої мають бути поєднані зусилля МВС, судів, Генеральної прокуратури, парламенту, суспільства в цілому», – сказав Є.ЗАХАРОВ.

За його словами, проблема катування та незадовільного поводження в міліції має два аспекти: умови утримання в ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ) та приймальниках-розподільниках і незаконне насильство під час проведення дізнань.

Правозахисник відзначив прогрес стосовно поліпшення умов тримання під вартою. «Мобільні групи, громадські організації мали змогу надсилати своїх представників до ІТТ і приймальників-розподільників. Вдалося зафіксувати, що умови є поганими і потребують покращення; окремі ІТТ були закриті, у деяких були поліпшені умови», – зауважив Є.ЗАХАРОВ. В той же час він відзначив, що погане фінансування з бюджету не дає можливості зробити всі необхідні заходи для поліпшення умов тримання під вартою.

Що стосується отримання зізнань у скоєнні злочинів від підозрюваних, то, на переконання правозахисника, проблема залишається, оскільки при цьому застосовуються незаконні методи, зокрема насильство, яке іноді буває у формі катування. «Незважаючи на те, що у керівництва МВС очевидним є намагання це припинити і напрямок превенції таких злочинів є одним із основних у роботі нового управління (Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ – УНІАН), яке за рік дуже добре розвинулося і стало сильною правозахисною інституцією в складі МВС, проблема є і буде залишатися», – заявив Є.ЗАХАРОВ.

За його словами, Генпрокуратура «дуже погано розслідує такі явища». «Якщо подивитися на судову статистику, то ми побачимо, що за 127-ою статтею Кримінального кодексу, яка карає за катування, справ зовсім мало. Якщо вони й виникають, то кваліфікуються швидше за статтею 365, яка карає за зловживання службовим становищем», - відзначив Є.ЗАХАРОВ.

Також, як зазначив правозахисник, проблема катування пов‘язана з тим, що держава так і не створила ефективної системи безоплатної правової допомоги, коли б на кошти держави до кожного затриманого можна було викликати адвоката, який би представляв його інтереси під час пред‘явлення обвинувачення і вирішення питання щодо запобіжного заходу.

Як зауважила радник міністра внутрішніх справ Катерина ЛЕВЧЕНКО, важливим механізмом протидії катуванням та жорстокому поводженню в діяльності ОВС є мобільні групи з моніторингу дотримання прав та свобод громадян. Так, за даними МВС, цього року було здійснено 41 виїзд мобільних груп до органів та підрозділів внутрішніх справ (торік - 377 виїздів). Серед найбільш поширених порушень, викритих мобільними групами, переважають відсутність реєстрації затриманих осіб у відповідних журналах, нероз`яснення прав затриманим особам, недостатність природного освітлення в камерах, невідповідність розміру камер встановленим стандартам тощо.

За інформацією начальника Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності міліції Олега МАРТИНЕНКА, як результат реагування МВС на незаконні дії працівників міліції, упродовж п`яти місяців 2009 року було засуджено 17 осіб – за зловживання владою; 40 – за перевищення владних повноважень; 2 – за навмисне вбивство; одну – за спричинення тілесних ушкоджень. За правопорушення некримінального характеру було притягнуто до відповідальності 674 осіб, з них одну – за незаконні методи проведення слідства, дізнання; 3 – за порушення строків перебування під вартою; одну – за незаконне застосування спеціальних засобів; 2 – за незаконні дії стосовно затриманих.

Крім того, як повідомив О.МАРТИНЕНКО, торік до помічників міністра внутрішніх справ під час особистого прийому зі скаргами на жорстоке поводження з боку працівників міліції звернулися 65 осіб. Загальна кількість звернень з питань жорстокого поводження, що були розглянуті помічниками міністра, склала 90. За фактами можливого порушення працівниками міліції абсолютної заборони на застосування катувань та інших форм жорстокого поводження помічниками міністра було ініційовано 119 службових перевірок, з яких 25 провели працівники служби внутрішньої безпеки, 50 - інспекції з особового складу й 44 - працівники інших служб.

Довідка УНІАН. 26 червня відзначається Міжнародний день у підтримку жертв катувань.