Прогноз на вибори-2010: технології впливу на підсвідомість і підкуп ЗМІ

На наступних президентських виборах в Україні використовуватимуть технології впливу на підсвідомість виборців і підкуп журналістів. З таким прогнозом виступив у Кельні президент Академії української преси Валерій Іванов.

Валерій Іванов очікує, що штаби кандидатів у президенти активно маніпулюватимуть громадською думкою за допомогою так званих BTL-технологій. Вони спрямовані не на свідомість людини, а на підсвідомість, сказав експерт під час медіа-форуму в Кельні.

Тобто, слід чекати на "активне застосування інформації, кольору, звуку", яке не контролюватиметься людиною, твердить президент АУП.

Такі технології відпрацьовувалися ще на попередніх виборах, і, як стверджує Іванов, себе виправдали. "Для політиків це дуже добре. Для медіа добре, що будуть замовляти, давати гроші. Єдиний, кому буде погано, так це електорат".

Під час дискусії на медіа-форумі в Кельні, присвяченої свободі слова та журналістиці на замовлення, Іванов розповів, що медіа в Україні "слугують не читачам або слухачам, а - власникам". Вільне висловлення думок, наголосив він, можливе лише в інтернеті.

Інша учасниця дискусії - член правління "Репортерів без кордонів" Джемма Пьорцґен – торкнулася проблем журналістики в Німеччині. Загрозу якісній журналістиці в цій країні вона вбачає в згортанні кореспондентських мереж.

Ця тенденція особливо вимальовується в друкованих виданнях: мала кількість кореспондентів мусить покривати дедалі більші за обсягом регіони світу. І це відбувається навіть у великих надрегіональних виданнях, каже Пьорцґен.

Ще один негативний феномен для німецьких журналістів – спрямовані вкидання інформації шляхом запрошення на розмови "не для запису ". PR і журналістика, в розумінні Пьорцґен, є несумісними поняттями.

Німецька хвиля