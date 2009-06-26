ОБСЄ критикує Казахстан за обмеження свободи слова

Організація з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) піддала критиці прийняті парламентом Казахстану поправки, що посилюють контроль над Інтернетом, передає Reuters.

Напередодні головування Казахстану в цій організації в 2010 році представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Міклош ХАРАШТІ закликав президента Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА накласти вето на документ.

У середу верхня палата парламенту прийняла поправки, які прирівнюють всі інтернет-ресурси до засобів масової інформації і дають право судам закривати сайти, якщо інформація, що міститься там, буде визнана незаконною.

«Незважаючи на деякі незначні зміни, запроваджені Сенатом, цей закон обмежує свободу Інтернету і свободу ЗМІ взагалі. Його прийняття було б кроком назад у демократизації ЗМІ Казахстану», - звернувся М.ХАРАШТІ в листі до Н.НАЗАРБАЄВА.