Дніпропетровським римо-католикам повернули костел

У четвер, 25 червня 2009 р., Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив рішення про визнання права власності римо-католицької парафії на будівлю костелу у центрі Дніпропетровська за адресою пр. К. Маркса, 91.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації. Суд ухвалив рішення за позовною заявою релігійної громади.

«Позовні вимоги релігійної громади задоволено повністю й визнано за релігійною громадою св. Йосипа парафії римо-католицької церкви Дніпропетровська право власності на будівлю римо-католицького костелу. Рішення суду набирає законної сили через 10 днів», - наголошується у повідомленні прес-служби.

Дніпропетровська облдержадміністрація виступила третьою стороною в судовому процесі щодо права власності на будівлю костелу. Юридичне управління облдержадміністрації здійснювало повний юридичний супровід справи.

Як повідомляв УНІАН, у 1998 р. будівля католицького костелу у Дніпропетровська була незаконно відчужена, кілька разів перепродана приватним фірмам. До останнього часу право власності на костел належало корпорації «Дагзбері Інк» (США).