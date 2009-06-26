Депутат ЄП допоможе Україні в управлінні міграцією

Депутат Європарламенту Чарльз ТАННОК (група народних партій, Великобританія) обіцяє сприяти в наданні Україні додаткової технічної допомоги ЄС для управління міграцією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив на зустрічі з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКО.

В ході розмови український міністр повідомив депутата Європарламенту про те, що ЄС при підписанні угоди про реадмісію з Україною, обіцяв надати значно більші суми технічної допомоги на облаштування центрів тимчасового утримання мігрантів, ніж реально виділив (ЄС передбачив надання Україні 30 млн. євро – УНІАН).

“Якщо є підтвердження того, що ЄС обіцяв більше, ніж надав, то я можу здійснити політичний тиск”, - сказав Ч.ТАННОК.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2007 року Україна та ЄС підписали угоду про реадмісію. ЄС в рамках надання допомоги Україні при виконання цієї угоди виділив 30 млн. євро технічної допомоги для будівництва центрів тимчасового утримання нелегальних мігрантів. Вартість одного центру становить, за оцінками МВС, близько 10 млн. євро.