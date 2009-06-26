У Києві презентували дитячу книжку про біженців

Сьогодні в Києві, в агентстві УНІАН, групою представників державних, міжнародних та громадських організацій, за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців всесвітній день яких відзначався 20 червня, було презентовано дитячу книгу "Пізнай, прийми і руку простягни", видану українськими авторами, яка розповідає про те, хто такі біженці і що змусило їх залишити рідні країни.

Як зазначила представник благодійного фонду "Рокада" Ірина ДАНІШЕВСЬКА, книга призначена для дітей молодшого та середнього шкільного віку і повинна формувати у юних українців толерантне ставлення до людей інших націй, віросповідань. За її словами, у яскраво ілюстрованому виданні представлено узагальнений образ людей, сформований на основі двох розповідей біженців з Афганістану та Конго. "Ми впевнені, що ця книга допоможе нашим дітям пізнати, хто такі біженці, проникнутися їхніми переживаннями, турботами", - сказала І.ДАНІШЕВСЬКА.

У свою чергу, продовжуючи тему біженців, представник агентства ООН з питань біженців в Україні Сімона ВОЛЬКЕН поінформувала, що щороку в Україні близько двох тисяч біженців звертаються до відповідних державних установ, щоб отримати статус біженця і лише 2-4 відсоткам з них такий статус надається. Таким чином, як зауважила С.ВОЛЬКЕН, на сьогодні в Україні налічується 2,2 тисяч осіб, які отримали офіційний статус біженця.

Водночас, представник організацій "Міжнародна амністія (в Україні)" Світлана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, аналізуючи ситуацію з біженцями в Україні сказала: "Українська влада не вжила адекватних заходів на прояви расизму і ксенофобії. Недостатні дії міліції і небажання нею визнавати, що скоюються злочини на расовому грунті, через що часто винні не притягуються до відповідальності. Крім того, українська влада продовжує повертати біженців до країн походження, де їм загрожують тортури і небезпека для життя".

Також під час прес-конференції, було презентовано 30-секундний відеоролик Посла доброї волі УВКБ ООН Анджеліни ДЖОЛІ, який розповідає про тяжку долю біженців по всьому світу. Його можна подивитися в Інтернеті за адресою www.unhcr.org/pages/49c3646c46d.html