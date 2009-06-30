В Івано-Франківську стартував конкурс короткометражного відео на тему прав людини, який організував Фонд відродження та розвитку «Наш Станиславів» за підтримки Представництва Фонду імені Генріха Бьолля в Україні.

Про це повідомили УНІАН організатори конкурсу. Квестові змагання мають назву «Процедура 1503: QUEST-змагання імені Го Гоніта» і проходять у вигляді інтерактивної гри із висвітленням теми прав людини. Команди, які зареєструвались для квесту, а їх 15 (близько 50 учасників), повинні створити відео- або фотоматеріал, який розкриватиме тему максимально цікаво та креативно. Кожна команда отримала своє завдання. Наприклад, висвітлюватимуть теми свободи пересування, свободи віросповідання, дискримінації за мовною ознакою, за кольором шкіри тощо.

Організатор конкурсу короткометражного відео Роман МАЛИНОВСЬКИЙ наголосив, що якість матеріалу значення не має, основне – ідея та змістове наповнення. Тобто роботу можна знімати і на мобільний телефон, головне вкласти максимум фантазії та креативу.

Для виконання завдання команди мають час - прийом робіт відбудеться 2 липня. Як зазначив Р.МАЛИНОВСЬКИЙ, розглядати матеріали буде компетентне журі, склад якого поки що не розголошується. 5 липня відбудеться урочистий підсумок квесту, публічний показ робіт та оголошення переможців. Команди, які посядуть перші три місця, отримають грошові винагороди, також буде приз глядацьких симпатій. А матеріал команди-переможниці транслюватиметься на одному з регіональних телеканалів, як соціальна реклама.

Довідка УНІАН. Назва змагань «Процедура 1503: QUEST-змагання імені Го Гоніта» є досить символічною. Процедура 1503 – це процедура розслідування порушень прав людини (встановлена рішенням РЕСП №1503) Комісії ООН з прав людини, що має справу з серйозними, постійними і систематичними порушеннями прав людини.

Го Гоніт - один із 15 адвокатів-захисників у Китаї, які насмілюються практикувати закон у сфері прав людини, ризикуючи своїм життям заради свобод інших людей.