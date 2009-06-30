Президент підписав порнозакон

Президент Віктор Ющенко підписав Закон України «Про внесення змін до Кримінального Кодексу України», яким встановлено кримінальну відповідальність за зберігання порнографії. Інформація про те, що закон повернуто з підписом Президента 26 червня, з`явилася на сайті Верховної Ради України, тимчасом як на офіційному сайті глави держави акт відсутній.

Раніше низка правозахисників та культурних діячів звернулися до Президента України Віктора Ющенка з проханням накласти вето на Закон про внесення змін до Кримінального кодексу України, що встановлює відповідальність за зберігання порнографічної продукції. Свої підписи під зверненням поставили виконавчий директор Української Гельсинської спілки з прав людини Володимир Яворський, галерист Євген Карась, письменник Лесь Подерв`янський, художник Ілля Чичкан та інші.

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до статті 301 Кримінального Кодексу України», що запроваджує кримінальну відповідальність за зберігання порнографічних матеріалів, 11 червня 2009 року. За законопроект проголосували 343 народних депутати. Законопроект №3221 було подано до Верховної Ради Кабінетом Міністрів України 24 вересня 2008 року.

Згідно з роз`ясненням Міністерства юстиції України, зберігати порнографію в «медичних» цілях не заборонено. Переслідуватиметься лише зберігання з метою поширення. «Доказом такої мети може бути наявність великої кількості примірників одного й того ж твору або наявність відповідних цивільно-правових угод на продаж чи на переміщення цих творів», - пояснили в Мін`юсті.

«Телекритика»