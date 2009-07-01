ГПУ перевірить органи влади щодо законності надання адмінпослуг

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся з проханням до Генеральної прокуратури до 1 вересня перевірити дотримання законодавства органами влади під час надання адміністративних послуг населенню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні у Вінниці, відкриваючи нараду з питань реформування системи надання адміністративних послуг.

В.ЮЩЕНКО констатував, що на сьогодні є дві ключові проблеми у зазначеній сфері: безсистемність надання «платних державних послуг» та складність і непрозорість процедури надання адміністративних послуг. Так, нині в Україні налічується понад 600 «платних державних послуг». 76% із них є комерційними. Їх можна отримати не лише від державних, але і від приватних установ. Лише близько 6% платних послуг є адміністративними (які можуть надаватися лише органами влади). 8% платних послуг - це звичайні процедурні дії, штучно виділені в окремі послуги. 5% «державних платних послуг» - це надання інформації і роз`яснень. 5% є стягненням плати за виконання органами влади своїх прямих функціональних обов`язків, які вони визначили як «послуги».

Прикладом безпідставного делегування державних функцій Президент назвав ситуацію, коли при Міністерстві юстиції функціонує державне підприємство «Інформаційний центр», яке є адміністратором Єдиного державного реєстру нормативних актів та ще 15 реєстрів. Зазначене ДП протягом останніх шести років отримало дохід у сумі понад 1 млрд. грн.

Президент також відзначив такі проблеми, як складність та непрозорість процедур надання адміністративних послуг: строки надання окремих послуг безпідставно затягнуті, часто відсутня або недоступна інформація щодо процедури надання адміністративної послуги.

Президент запропонував на розгляд учасників наради проект указу «Про Концепцію розвитку системи надання адміністративних послуг». Документ, зокрема, передбачає розробку і прийняття до 1 вересня 2009 року постанови Кабінету міністрів про єдиний перелік послуг, які надаються органами влади та бюджетними установами, з визначенням видів послуг, суб`єктів та вартості надання послуг.

Проектом указу передбачено недопущення встановлення плати за такі послуги, якщо вони, відповідно до законодавства, мають надаватися безоплатно. Президент наголосив, що держава має гарантувати безоплатність надання окремих адміністративних послуг, особливо це стосується послуг соціального характеру.

Проект указу також передбачає, що до 1 вересня буде забезпечено здійснення плати за надання бюджетними установами адміністративних та інших платних послуг виключно через Державне казначейство.

«Наша мета - до 1 вересня нормалізувати перелік послуг, виділити послуги безплатні, заборонити делегування цих послуг будь-кому. Це є функції органів влади», - підкреслив Президент.

Глава держави також висловився за необхідність прийняття Закону «Про адміністративні послуги», який має бути внесений до Верховної Ради у першій декаді вересня цього року.

За словами В.ЮЩЕНКА, цей закон має на меті «вирішити всі питання, які у Вінниці вирішено на засадах партнерських відносин». «Цей закон піде в розвиток прекрасного досвіду Вінниці», - переконаний Президент.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, досвід Вінниці зі створення центрів надання адміністративних послуг за принципом «єдиного офісу» має бути втілений по всій Україні до кінця цього року.

«Ми виходимо з того, що модель надання адміністративних послуг, запроваджена у Вінниці (Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради), може бути запроваджена у будь-якому обласному центрі України», - сказав Президент.