На Кіровоградщині депутати відмовили УГКЦ у будівництві храму

Знам’янська міська рада (Кіровоградська область) вже втретє відмовила парафії Успіння Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви у виділенні земельної ділянки для будівництва храму, повідомляє офіційний веб-сайт УГКЦ.

"Це останнє голосування ще раз підтвердило, що нам не бажають надати земельну ділянку з причини, що ми є греко-католики. Маємо надію, що при помочі Божій та добрих людей в скорім часі це питання вирішиться позитивно. Принаймні ми стоїмо на незворотному шляху в отриманні земельної ділянки для будівництва нашого храму у місті Знам’янка, Кіровоградської області», – сказав для департаменту інформації протопресвітер Кіровоградський УГКЦ отець Іван ТРЕТЯК.

За його словами, з проханням про надання земельної ділянки до міської ради Церква зверталася вже тричі і щоразу для вирішення цього питання не вистачало достатньої кількості голосів.

При цьому протопресвітер повідомив, що «голова Знам`янської міської ради Віктор КРЮКОВ і низка депутатів бажають надати парафії земельну ділянку, як і іншим конфесіям, бо розуміють потребу у розвитку культури і духовності серед народу».

Як йдеться в повідомленні, у Знам’янці наразі немає жодного типового храму, всі конфесії моляться у пристосованих приміщеннях.

У місті Знам’янка релігійна громада УГКЦ була зареєстрована у 2008 році.