З чехів за візу в Україну вимагатимуть медичну довідку

З 1 липня громадяни Чехії при оформленні довготермінової візи в Україну мають надавати медичну довідку про стан здоров’я.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

“Минулої п’ятниці ми надіслали ноту чеській стороні, в якій зазначили, що, починаючи з 1 липня, українська сторона буде вимагати від громадян Чехії, які хочуть оформити довготермінові візи для в’їзду на територію України, надавати документи, аналогічні тим, які вимагаються чеською стороною стосовно українських громадян”, - сказав він.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, МЗС України в даному питанні керувався базовим принципом міжнародних зносин - принципом взаємності. Він вважає, що адекватною реакцією чеської сторони було б скасування рішення про надання додаткових медичних документів при отримання довготермінових віз.

Як повідомлялося, з 1 червня всі бажаючі поїхати до Чехії на термін більше 90 днів мають надати медичну довідку про те, що вони не хворі на СНІД, туберкульоз і сифіліс. Причому довідка повинна бути перекладена чеською мовою і офіційно засвідчена.

Таку постанову прийняло чеське Міністерство охорони здоров`я і визначило перелік держав, із громадян яких вимагатимуть таку довідку. У цьому переліку значаться ще тільки Молдова, Монголія і В`єтнам.