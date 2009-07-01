Українська Гельсінська спілка з прав людини проводить круглий стіл «Права людини в діяльності правоохоронних органів» у рамках презентації доповіді правозахисних організацій „Права людини в Україні - 2008".

Захід відбудеться 6 липня 2009 року з 14 до 18 години в приміщенні готелю «Хрещатик» (м. Київ, вул.. Хрещатик. 14, Конференц-зал «Володимирський»).

Під час круглого столу планується обговорення дотримання прав людини та основоположних свобод правоохоронними органами України протягом 2008 року, а також рекомендації щодо покращення ситуації. Під час заходу буде представлена позиція правозахисників з найбільш болючіших питань дотримання прав і свобод в країні.

У круглому столі візьмуть участь представники правозахисних організацій, науковці та експерти, представники органів влади, міжнародних організацій та посольств іноземних країн.

Учасники круглого столу зможуть отримати примірник Доповіді правозахисних організацій „Права людини в Україні - 2008" українською чи англійською мовою.

Під час заходу буде забезпечений синхронний переклад виступів на англійську мову.

Попередні Доповіді за 2004-2007 роки та Доповідь за 2008 рік в електронному вигляді доступні за цим посиланням.

Просимо повідомити про свою участь по електронній пошті: 4hrforum @ gmail.com.