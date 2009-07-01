Ющенко: У розслідуванні вбивства Олійника «не має бути білих плям»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про спроби вплинути на хід розслідування вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

«Президент України констатує, що є спроби вплинути на слідство з метою уникнути всебічного розслідування», - сказала І.ВАННИКОВА.

Зокрема, за її словами, неприйнятним є, коли двоє учасників інциденту отримали статус підозрюваних, а третій народний депутат від БЮТ – статус свідка. Президент наголошує, що у згаданому злочині «не має бути білих плям».

На його переконання, усі учасники мають бути покарані незалежно від рангів та політичного статусу.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, на той час прокурором Голованівського району Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства в Кіровоградській області загинув місцевий житель - 53-річний Валерій Олійник.