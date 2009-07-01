Оприлюднення рішення Конституційного суду України щодо відповідності Конституції України окремих статей Кримінально-процесуального кодексу України

У четвер, 2 липня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 30 червня Рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України положень частин сьомої, дев’ятої, пункту 2 частини шістнадцятої статті 2368 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - Кодекс).

Зазначеними положеннями Кодексу передбачено:

- у разі неподання без поважних причин до суду матеріалів, на підставі яких було прийнято рішення про порушення справи, у встановлений суддею строк суддя вправі визнати відсутність цих матеріалів підставою для скасування постанови про порушення справи;

- обов’язок доведення правомірності порушення справи покладається на прокурора, неявка якого в судове засідання не перешкоджає розгляду справи;

- за результатами розгляду скарги, залежно від того, чи були при порушенні справи додержані вимоги статей 94, 97, 98 Кодексу, суддя своєю мотивованою постановою задовольняє скаргу, скасовує постанову про відмову в порушенні справи.

Початок о 10 годині.

Акредитація журналістів здійснюється 1 липня до 18.00 за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.