На Донеччині міліціонер застрелив місцевого жителя

Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу за фактом вбивства, скоєного співробітником міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, справу порушено стосовно оперуповноваженого сектору кримінального розшуку Великоновоселківського РВВС за ст. 115 ч. 1 КК України («Умисне вбивство») за фактом вбивства жителя с. Старомлинівка.

Досудовим слідством встановлено, що 27 червня цього року приблизно о 3.30 ранку працівник міліції, перебуваючи на вулиці біля одного з кафе с. Старомлинівка, під час сварки вистрілив з табельної вогнепальної зброї в потерпілого, заподіявши поранення грудної клітки, після чого втік з місця події. Через 4 години потерпілий помер у лікарні.

30 червня працівник міліції з`явився з адвокатом у слідчий відділ прокуратури Донецької області, після чого був затриманий за підозрою в здійсненні умисного вбивства, і зараз перебуває під вартою.

Досудове слідство у справі проводить слідчий відділ прокуратури області.

Крім того, у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області уточнили, що співробітник міліції приїхав до с. Старомлинівка «з метою перевірки оперативної інформації». За офіційною версією, співробітник зайшов у ресторан «Янтар», де у нього з невідомих причин виник конфлікт із відвідувачами даного закладу, який переріс у словесну перестрілку і з`ясування стосунків на вулиці. Захищаючись, співробітник міліції був вимушений застосувати табельну вогнепальну зброю проти 22-річного місцевого жителя. Правомірність застосування зброї та інші деталі події встановлює слідство, зазначили в облуправлінні міліції.