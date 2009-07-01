В Брюсселі обговорять проблеми кримських татар

Проблеми кримських татар обговорять 2 липня на круглому столі «Крим – дорога вперед» в Брюсселі.

Організатором заходу виступив Європейський політичний центр – відомий науковий інститут з питань проблематики ЄС в країнах Європи.

«Проведення заходу у форматі «круглого столу» надасть можливість обговорення кримськотатарської проблеми в найширшому контексті, що дозволить згодом виділити найбільш пріоритетні з них для уваги спеціалізованих структур ЄС», – відзначили у прес-службі Меджлісу кримськотатарського народу.

У засіданні планується участь керівника Політичного департаменту Генерального секретаріату Ради міністрів ЄС Хельги Шмідт, президента Світового конгресу кримських татар Рефата Чубарова, представника України при ЄС Андрія Веселовського, експертів і дослідників.

Ще на стадії підготовки до «круглого столу» Чубаров направив його організаторам пропозицію обговорити питання безпосереднього залучення країн-членів ЄС до розробки і реалізації спецпрограм міжнародної допомоги у вирішенні правових, соціально-економічних і гуманітарних питань, пов`язаних з поверненням, облаштуванням і відновленням прав кримських татар.