Закон про свободу совісті перепишуть

30 червня 2009 року за участі голови комітету Юрія РЕШЕТНІКОВА відбулось засідання Робочої групи при Державному комітеті України у справах національностей і релігій з розробки нової редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Про це повідомляє Інститут релігійної свободи.

Під час засідання члени робочої групи торкнулись окремих аспектів процедури реєстрації релігійних організацій та їхньої господарської діяльності. Також були обговорені положення відносно задоволення релігійних потреб військовослужбовців, пацієнтів медичних закладів та осіб, що тримаються під вартою чи відбувають покарання.

У ході зустрічі голова Держкомнацрелігій Ю. РЕШЕТНІКОВ повідомив членів ообочої групи, що доопрацьована ними нова редакція Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» відповідно до регламенту Кабінету Міністрів України найближчим часом буде спрямована на погодження до міністерств та відомств, які мають надати свою оцінку запропонованій редакції закону.

Нагадаємо, що згідно з орієнтовним планом законопроектних робіт на 2009 рік, затвердженим розпорядженням Кабміну №185-р від 18.02.2009 року, до листопада Держкомнацрелігій має розробити нову редакцію зазначеного Закону. Метою цих змін є потреба у “забезпеченні зміцнення правових засад свободи совісті та віросповідання України”.