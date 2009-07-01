Ющенко дозволив банкам відбирати квартири в громадян

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував закон, яким пропонувалося ввести мораторій на стягнення банком заставного житла.

Про це повідомляється на сайті Президента України.

«Наслідком введення мораторію буде погіршення фінансового стану кредитора, що призведе до скорочення кредитних ресурсів кредиторів – банків та інших кредитних установ, негативно позначиться на можливості надання ними кредитів іншим особам, зокрема для будівництва житла», – пояснює своє рішення Президент.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня ц.р. Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи».

Згідно із законом, на період виходу економіки України з фінансової кризи вводиться мораторій на стягнення банком заставного житла у разі, якщо предметом застави або іпотеки є житлова нерухомість, в якій постійно проживають громадяни.

Завершення виходу економіки України зі стану фінансової кризи визначається рішенням Верховної Ради України за поданням Кабінету Міністрів.

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