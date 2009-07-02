Правозахисник: Москва - найбільш корумпований регіон Росії

Москва і Московська область є найбільш корумпованими регіонами Росії.

Про це на прес-конференції в УНІАН під час презентації матеріалів доповіді про стан корупції в РФ, заявив керівник Всеросійської антикорупційної громадської приймальні «Чисті руки» Євген АРХІПОВ.

«Лідером за корупційним оборотом є Москва і Московська область – відповідно, 42% і 17% від загальної кількості звернень, що надійшли з усіх регіонів до приймальні», - сказав він.

При цьому Є.АРХІПОВ зазначив, що даний факт можна пояснити найбільшою концентрацією в цих суб`єктах Російської Федерації фінансових потоків, центрів органів державної влади і криміналітету.

За словами правозахисника, за результатами досліджень корупції в судовій системі РФ було встановлено, що вона - одна з найбільш корумпованих, зокрема вартість «правильного рішення» становить від 50 тис. до 2,5 млн. рублів.

«До судів звертатися сенсу немає, у нас відсутня незалежна судова система», - зазначив Є.АРХІПОВ.

Крім того, він підкреслив, що на сьогодні в Росії для усунення «неугодних», на відміну від 90-х років, використовується система фабрикації кримінальних справ. Що ж до декларованої російськими чиновниками боротьби з корупцією, то її метою є лише одне - показати процентний рівень, зазначив Є.АРХІПОВ. При цьому, за його словами, в корупційних діях звинувачуються в основному дрібні чиновники, а весь ланцюжок корупціонерів не розкривається.

Кажучи про діяльність російської міліції, Є.АРХІПОВ зазначив, що корумпованість цієї державної інституції пов`язана з низькою зарплатою його співробітників, внаслідок чого відбувається велика кадрова текучка, що призводить до приходу в міліцію випадкових людей, а також сильного впливу на міліцію кримінальних структур.

«Проте, це єдиний орган, який визнає свої недоліки», - сказав Є.АРХІПОВ.

Також він зазначив, що найгірша ситуація з реагуванням на корупційні прояви спостерігається в Адміністрації Президента Росії. «Ми весь час одержуємо або формальні відписки, або звернення відправляються до органів, на які скаржаться. Ніхто не знає, яким чином здійснюється відсів звернень: чи дійде цей лист до Президента чи не дійде», - розповів Є.АРХІПОВ.

Також російські правозахисники зазначають, що ситуація в російських ЗМІ складається таким чином, що за їх допомогою дуже зручно управляти громадською думкою і формувати політичне переконання через залежність ЗМІ від органів державної влади.

Роблячи висновок на основі доповіді, Є.АРХІПОВ заявив: «Боротьба з корупцією в Росії має суто естетичну форму, а практичного застосування майже немає».