У Сєверодонецькому суді для громадян запровадили dress-код

У Сєверодонецькому міському суді Луганської області розпорядженням голови суду запроваджено вхідний dress-код: у будинок не пропускають чоловіків, вдягнених у шорти.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова обласного осередку Комітету виборців України Олексій СВЄТІКОВ.

Він заявив, що це нововведення перешкоджає здійсненню правосуддя. Так, у вівторок, 30 червня, охорона не пропустила в будівлю суду неповнолітнього Станіслава К., який з`явився за повісткою "одягнений не за формою". Стосовно нього суд мав розглянути адміністративний протокол, складений працівниками міліції ще 5 травня. Але, зазначив О.СВЄТІКОВ, в силу відсутності в суді змінних штанів оштрафувати юнака не вдалося: поки троє міліціонерів чекали хлопця в кабінету судді, ще один туди його не пропускав.

Юристи КВУ надають Станіславові К. юридичну допомогу, бо вважають, що при складанні цього адмінпротоколу була порушена ст. 40 Конвенції про права дитини.