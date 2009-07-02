Тимошенко вимагає, щоб Лозінський склав мандат

Фракція БЮТ підтримає подання Генеральної прокуратури України про зняття зі свого однопартійця Віктора ЛОЗІНСЬКОГО депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Ми як фракція зібрали 150 голосів, для того, щоб у п`ятницю провести позачергове пленарне засідання парламенту. Всі документи передані у Верховну Раду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що фракція БЮТ пропонує включити до порядку денного засідання ВР два пріоритетні питання, зокрема розгляд законопроекту про внесення змін до Конституції для скасування депутатської недоторканності, який був прийнятий 18 січня 2008 року і недавно повернений з Конституційного Суду для подальшого розгляду у Верховну Раду.

За її словами, фракція БЮТ наполягає, щоб другим питанням на порядку денному пленарного засідання було включене питання про зняття депутатської недоторканності з депутата фракції БЮТ В.ЛОЗІНСЬКОГО, який підозрюється в скоєнні злочину. «Ми вимагаємо на позачерговому засіданні зняти недоторканність з пана ЛОЗІНСЬКОГО. І взагалі я звернулася до цього депутата з вимогою написати заяву про складання депутатського мандату», - додала глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що фракція БЮТ віддасть усі свої голоси на підтримку змін до Конституції і зняття недоторканності з В.ЛОЗІНСЬКОГО. «Ці два питання є пріоритетними для розгляду у п`ятницю під час позачергового пленарного засідання. Я думаю, що раз і назавжди слід поставити крапку на будь-якій недоторканності – чи то депутатській, чи то чиновників, чи то Президента, суддів – усі мають бути, як колись говорили великі політики, рівні перед законом», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 липня, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО направив у Верховну Раду подання, в якому просить дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і взяття під варту народного депутата України від фракції БЮТ В.ЛОЗІНСЬКОГО, стосовно якого було порушено кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини в Голованівському районі Кіровоградської області.