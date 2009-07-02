За фактом незаконних депортацій у Криму порушать кримінальну справу?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ та голові СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ розглянути питання про порушення кримінальної справи за фактом незаконних виселень у 1944 році кримськотатарського народу та інших народів, які проживали на території Криму.

Про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, В.ЮЩЕНКО наголошує, що факт незаконних насильницьких масових виселень кримськотатарського народу у 1944 році є незаперечним. Також встановлено факти депортації інших народів, які проживали на території Криму, а саме вірмен, греків, болгар та інших.

Президент переконаний, що в діях тодішніх керівників тоталітарного комуністичного режиму на чолі зі Сталіним та посадових осіб каральних органів СРСР є ознаки геноциду.

Також за словами І.ВАННИКОВОЇ, Генпрокуратура та СБУ мають провести повне всебічне об’єктивне досудове слідство всіх обставин справи.

«В.ЮЩЕНКО висловлює переконання, що за результатами досудового слідства буде надана правова оцінка діям посадових осіб державної влади тоталітарно-комуністичного режиму на чолі зі Сталіним, винних у незаконних насильницьких виселеннях вище зазначених народів», - сказала І.ВАННИКОВА.